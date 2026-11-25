Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР Евгений Ененков раскритиковал предложение Геннадия Зюганова об изъятии банковских сбережений граждан на фоне дефицита бюджетных средств.



По мнению Ененкова, наличие накоплений на счетах не даёт государству права распоряжаться чужими деньгами. Для многих семей сбережения — результат многолетнего труда и способ обеспечить финансовую стабильность в будущем.



Ененков считает, что решать бюджетные проблемы необходимо за счёт повышения эффективности расходов и борьбы с нерациональным использованием средств, а не за счёт накоплений граждан.



«Человек должен иметь право распоряжаться честно заработанными деньгами и быть уверенным в сохранности своих сбережений», — подчеркнул Ененков. Он назвал неприкосновенность частной собственности одним из фундаментальных принципов, который необходимо защищать.