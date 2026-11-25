Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 25 ноября приняли во втором чтении законопроект о повышении штрафов за неоплату парковки.

Согласно проекту, для физических лиц штраф вырастет с 3 тысяч до 5 тысяч рублей, то есть примерно в 1,67 раза. Для юридических лиц, включая каршеринговые компании, штраф увеличится с 3 тысяч до 30 тысяч рублей (в 10 раз).

Повышение авторы объясняют тем, что штрафы не менялись с 2015 года и сейчас нарушителям дешевле заплатить старый штраф в 3 тысячи рублей, чем оплатить полный день парковки.