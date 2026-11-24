Несколько сотрудников УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга доставили в Следственный комитет 24 ноября. В одном из отделов полиции прошли обыски. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следственно-оперативные мероприятия проводились в отделе полиции на улице Маршала Новикова. По информации издания, при содействии сотрудников управления собственной безопасности ГУ МВД задержали начальника 86-го отдела полиции и его заместителя по охране общественного порядка.

Кроме того, в следственный отдел доставили еще двух сотрудников районного управления МВД.

Как уточняет «Фонтанка», официального статуса подозреваемых пока не получил никто из доставленных. Предположительно, следственные действия могут быть связаны с незаконной торговлей алкоголем на территории Приморского района.

Напомним, молодого петербуржца задержали после стрельбы на улице Карпинского.