Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества бывшего заместителя начальника городского Госстройнадзора Вячеслава З. Стоимость активов, приобретённых с нарушением антикоррупционного законодательства, превышает 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По решению суда в собственность государства перейдут 35 земельных участков, из которых семь расположены в Петербурге, 24 — в Ленинградской области и четыре — в Новгородской.

Кроме того, изъятию подлежат восемь жилых и 31 нежилое здание, девять квартир, машино-место, восемь автомобилей и маломерное судно.

Как установили в Генпрокуратуре, Вячеслав З. занимал различные должности в Госстройнадзоре Петербурга с 2001 по 2024 год. С 2010 года он работал заместителем начальника ведомства.

Несмотря на установленные законом ограничения, чиновник, по версии надзорного ведомства, занимался предпринимательской деятельностью. В частности, он лично и через доверенных лиц управлял компаниями «Мега-строй» и «Реал-яхтинг».

В Генпрокуратуре считают, что Вячеслав З. использовал служебное положение и должностной авторитет для получения личной выгоды. При этом стоимость приобретённого имущества многократно превышала его официальные доходы.

Так, за все годы государственной службы бывший чиновник задекларировал около 84 млн рублей дохода, тогда как стоимость выявленных активов превысила 1,5 млрд рублей.

Иск об обращении имущества в доход государства был подан в октябре 2026 года. По итогам рассмотрения суд удовлетворил требования надзорного ведомства.