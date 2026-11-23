В Приморском районе Петербурга вечером 23 ноября произошёл пожар в квартире жилого дома на проспекте Королёва, 63, корпус 2. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 16:44. В 17:09 пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-БИС.

К ликвидации возгорания привлекли 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники.

Площадь пожара пока уточняется. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства происшествия устанавливаются.