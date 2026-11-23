В Санкт-Петербурге врач поликлиники №72 незаконно освободил пациента от вакцинации. Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Основанием для медотвода стало имевшееся у пациента функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта. Но в официальной инструкции к препарату, которым проводится вакцинация, этот диагноз не указан в качестве противопоказания, пишет Piter.tv.

В связи с этим Роспотребнадзор вынес поликлинике предостережение. Медицинскому учреждению предписано избегать повторения нарушений.

В Росздравнадзоре добавили, что профилактические прививки нужно проводить по инструкциям к зарегистрированным препаратам. Это требование закреплено официально — приказом Минздрава России.