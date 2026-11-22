В Ленинградской области ночь с 22 на 23 ноября будет морозной. Об этом предупреждает Северо-Западный гидрометцентр.

При облачной погоде ожидаются снег и мокрый снег, ночью местами небольшой. Кроме того, в первой половине ночи вероятен туман. Ночью температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Днём же возможно от -2 до +3 градусов.

Ночью ветер будет западных направлений силой 2-7 м/с. Днём он ожидается северо-западный и северный 5-10 м/с.

Местами на дорогах возможна гололедица. Кроме того, синоптики сообщают, что атмосферное давление будет слабо повышаться.