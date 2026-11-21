В Ленобласти прошел второй за полгода образовательный семинар комитета информационной политики региона. Главными темами мероприятия стали качество публикаций, информационная политика, а также продвижение районных новостей на региональный и федеральный уровень.

Одно из ключевых изменений — новая система оценки информационной работы. Теперь при анализе публикаций будут учитывать охват, просмотры, реакцию аудитории и качество контента, а не просто число выходов.

«Мы принципиально меняем подход к оценке нашей работы. Количество публикаций само по себе ещё не говорит об их эффективности. Нам важно понимать, сколько людей увидели материал, насколько он был востребован, удалось ли качественно донести информацию до аудитории. Для этого необходимо объединять усилия, развивать собственные ресурсы и повышать профессиональный уровень всей нашей команды», — подчеркнул председатель комитета информационной политики Ленинградской области Никита Донцов.

Отдельный блок семинара был посвящён развитию сети каналов «Ленобласть. Главное» — единой площадке, объединяющей областные новости и повестку районов. Участники обсудили, как сделать эту сеть полезнее для муниципалитетов и активнее вовлекать в работу местных блогеров и авторов. В практической части разобрали современные подходы к оформлению публикаций и подготовке материалов для соцсетей.

Отличившихся специалистов наградили по итогам информационной работы в период выборов.

«Самое главное в нашем деле — люди, которых не заменят ни роботы, ни нейросети. Для нас очень важно, чтобы все пресс-службы органов власти — и региональных, и муниципальных — чувствовали себя и были на деле единой командой. Это, собственно, главная цель таких семинаров, которые мы ввели в постоянную практику», — отметил Никита Донцов, подводя итоги мероприятия.