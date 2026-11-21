В Ленинградской области утром 21 ноября сбили ещё 49 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 49 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

Ранее Александр Дрозденко сообщал об уничтожении 44 беспилотников. Таким образом, общее количество сбитых над регионом БПЛА с начала ночной атаки достигло 93.

Напомним, опасность атаки беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области объявили ночью 21 ноября. Жителей также предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

На момент последнего сообщения губернатора силы противовоздушной обороны продолжали отражать атаку.