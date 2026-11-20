В Петербурге объявили 18 конкурсов на уход за зелёными насаждениями в городских районах. Общая сумма закупок — 6,3 млрд рублей, на 12,5% меньше, чем год назад, когда на эти цели выделили 7,2 млрд.

Заявки по пяти закупкам принимают до 30 ноября. Заказчик — подведомственный комитету по благоустройству Центр комплексного благоустройства. Подрядчикам предстоит ухаживать за деревьями, кустарниками и газонами, убирать мусор, ремонтировать дорожки, оформлять цветники и восстанавливать озеленение. Работы нужно выполнить в четыре этапа — до начала 2028 года.

Обычно такие контракты получают акционерные общества, созданные на базе бывших ГУПов: «СПП „Центральное“», «СПП „Выборгское“», «СПП „Пушкинское“», «СПП „Нарвское“» и Калининское садово-парковое хозяйство. В 2026 году частная компания «БСК» пыталась оспорить закупки, но её жалобы признали необоснованными.

Как отмечает «Деловой Петербург», стоимость закупок снизилась в разных частях города. На юге — на 182,7 млн рублей, на северо-западе — на 183,6 млн, в центре — на 228,4 млн.

На начальную цену контракта влияют площадь территорий, количество объектов, частота и перечень работ, а также стоимость материалов, техники и других ресурсов, пояснила Ольга Дученко, руководитель практики по спорам в сфере закупок адвокатского бюро «Качкин и партнёры». По её словам, снижение может быть связано с пересмотром объёмов работ, изменением расчётов или сокращением бюджетного финансирования.

В документации указано, что сметы составили на полный объём работ, а затем применили понижающий коэффициент из-за ежегодного недофинансирования. В этом году он составляет 0,4016. Для одного из лотов Калининского, Красногвардейского и Невского районов год назад коэффициент был 0,4577.

После заключения контракта его цену можно будет увеличить не более чем на 10%. В некоторых случаях изменить стоимость разрешает статья 95 закона № 44-ФЗ, добавила эксперт.