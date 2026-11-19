В Московском районе Петербурга задержали детского тренера по шахматам, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников.

По информации 78.ru, жертвами мужчины могли стать мальчики в возрасте от 10 до 15 лет. Предполагаемые преступления совершались на территории шахматного клуба, где он работал.

О происходящем стало известно после того, как родитель одного из детей обратился в правоохранительные органы. Впоследствии тренера задержали.

В настоящее время в шахматном клубе работают следователи. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и количество возможных пострадавших. Официальная информация о предъявлении мужчине обвинения пока не поступала.