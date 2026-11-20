Народный фронт в Петербурге предложил пересмотреть порядок установления инвалидности детям с тяжёлыми заболеваниями. Инициативу представили на конференции регионального отделения общественного движения по итогам работы с обращениями, поступившими на прямую линию Президента России Владимира Путина.

Как выяснили общественники, родители детей, перенёсших онкологические заболевания, имеющих серьёзные врождённые патологии или сахарный диабет первого типа, сталкиваются со снятием инвалидности либо необходимостью ежегодно подтверждать её, несмотря на сохраняющиеся нарушения здоровья.

Народный фронт предложил совместно с профильными ведомствами пересмотреть подходы к повторному установлению инвалидности таким детям. Это позволит сократить число административных процедур и обеспечить семьям непрерывную социальную поддержку.

Другой проблемой, выявленной при работе с обращениями петербуржцев, стала доступность медицинской помощи по ОМС. Жители жалуются на нехватку квот на высокотехнологичное лечение и длительное ожидание обследований. Общественники предложили регулярно проводить мониторинги медицинских учреждений и усилить контроль за устранением выявленных нарушений.

Кроме того, на конференции выступили с инициативой разрешить многодетным семьям оплачивать обучение вождению одного из родителей за счёт регионального материнского капитала.

Соответствующие предложения будут направлены на рассмотрение правительства Петербурга.