В Санкт-Петербурге напротив дома №70 на Садовой улице десятилетняя девочка и её 58-летний отец нарушили ПДД и попали под машину. Об этом сообщает полиция.

Инцидент произошёл 19 ноября в 16.55. Машиной Knewstar управлял мужчина 1981 года рождения. В этот момент пешеходы перебегали проезжую часть по переходу, но на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда они получили травмы средней степени тяжести.

А на улице Потёмкинской в 17.00 у дома №11 машина Land Rover под управлением мужчины 1967 года рождения наехала на двоих пешеходов 2009 года рождения. Это произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Затем машина врезалась в стоявший автомобиль Jarcco. Пострадавших подростков госпитализировали в состоянии средней тяжести.