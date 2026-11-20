Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу детского тренера по шахматам Кирилла А., обвиняемого в домогательствах до мальчиков. Об этом сообщает Объединённая прес-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, с 1 января 2024 года п 30 июня 2025-го он совершал преступление в отношении мальчика 2013 года рождения. 19 ноября 2026 года он был задержан.

Вину мужчина признал частично. Суд отправил его под стражу до 18 января. Пока у него есть трое суток на обжалование постановления суда.

Напомним, в следственные органы ранее обратился родитель одного из учеников. Он сообщил о якобы посягательствах на своего ребёнка.