Жителей и гостей Санкт-Петербурга готовят к ухудшению погоды в конце недели. Наиболее сложная обстановка может сложиться на дорогах.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогнозы синоптиков, в воскресенье, 22 ноября, ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Местами возможна гололедица. По данным Северо-Западного гидрометцентра, температура воздуха в течение суток будет колебаться около нулевой отметки.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов охарактеризовал предстоящие выходные как «переходный период от осени к зиме». Зона осадков начнёт приближаться с севера 23 ноября. В понедельник и вторник в городе ожидается снег, а Ленинградской области его обещают уже в воскресенье.
В связи с непогодой спасатели призывают горожан и гостей города соблюдать осторожность на улицах и дорогах, учитывать возможное образование наледи и выбирать подходящую обувь. Водителям рекомендуется воздержаться от резких манёвров и соблюдать увеличенную дистанцию.