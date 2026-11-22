Жителей и гостей Санкт-Петербурга готовят к ухудшению погоды в конце недели. Наиболее сложная обстановка может сложиться на дорогах.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогнозы синоптиков, в воскресенье, 22 ноября, ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега. Местами возможна гололедица. По данным Северо-Западного гидрометцентра, температура воздуха в течение суток будет колебаться около нулевой отметки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов охарактеризовал предстоящие выходные как «переходный период от осени к зиме». Зона осадков начнёт приближаться с севера 23 ноября. В понедельник и вторник в городе ожидается снег, а Ленинградской области его обещают уже в воскресенье.