В небе над Ленобластью уничтожен уже 61 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, боевая работа сил ПВО на данный момент не завершена.
Нынешний налёт продолжает серию массированных атак на Ленинградскую область в ноябре. В ночь на 11 ноября, по данным губернатора, силы ПВО уничтожили 150 беспилотников. Тогда одной из целей стала портовая зона Усть-Луги. Несколько дронов достигли территории объекта, что привело к возгоранию, пострадали три сотрудника.