В Мурине Всеволожского района Ленобласти рейсовый автобус «ПАЗ» насмерть сбил 69-летнюю женщину. Об этом сообщает МВД.

Трагедия произошла у дома №7 на проспекте Авиаторов Балтики возле станции метро «Девяткино» 22 ноября около 18.00. За рулём был 60-летний мужчина. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и была госпитализирована в критическом состоянии. В больнице она скончалась.

Всеволожская городская прокуратура начала проверку по факту ДТП. В ходе неё планируется оценить соблюдение перевозчиком требований безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров.