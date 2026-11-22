В Кировском районе Петербурга на проспекте Ветеранов два подростка избили водителя троллейбуса. Преступление было совершено днём 20 ноября на одной из остановок общественного транспорта по проспекту Ветеранов, сообщает СКР.

По данным следствия, несовершеннолетние находились салоне троллейбуса, остановившегося на остановке. Используя малозначительный повод, они напали на водителя и нанесли ему ногами множественные удары в область конечностей, туловища и головы.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Малолетние преступники скрылись, но их быстро поймали. СКР возбудил и расследует уголовное дело о хулиганстве.