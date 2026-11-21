К российскому сухогрузу, который 21 ноября был атакован беспилотниками в международных водах Финского залива, прибыло российское спасательное судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По данным экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту остаётся под контролем: судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.
Глава Ленинградской области также сообщил, что находится в рабочем контакте с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в связи с инцидентом.
Ранее сообщалось, что атака на судно, следовавшее в Калининград, была совершена двумя БПЛА в трёх морских милях от границы России. После удара судно начало дрейфовать из международных вод в территориальные воды Финляндии, и финская пограничная служба взяла на себя руководство морской спасательной операцией.