К российскому сухогрузу, который 21 ноября был атакован беспилотниками в международных водах Финского залива, прибыло российское спасательное судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По данным экипажа, эвакуация команды не потребовалась. Ситуация на борту остаётся под контролем: судовая команда проводит необходимые работы и планирует возобновить движение по маршруту.

Глава Ленинградской области также сообщил, что находится в рабочем контакте с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных в связи с инцидентом.