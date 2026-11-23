Одним из задержанных за избиение 41-летнего водителя троллейбуса на проспекте Ветеранов в Петербурге оказался 16-летний первокурсник колледжа. Об этом сообщает МВД.

Другим подозреваемым стал 15-летний девятиклассник. Обоим юношам вменили хулиганство. Они находятся в ИВС. СКР возбудил и расследует уголовное дело.

Напомним, нападение на водителя троллейбуса произошло днём 20 ноября. Транспортное средство находилось на остановке напротив дома №32 на проспекте Ветеранов.

Пострадавший получил травму головы и ушибы. Он обратился в травмпункт. После оказанной медицинской помощи его отпустили домой.