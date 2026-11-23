В петербургских магазинах обнаружили пельмени с недостоверной маркировкой. По итогам проверки организации «Общественный контроль» у ряда популярных производителей выявили нарушения, а Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям и торговым сетям.

Как следует из данных «Общественного контроля», в пельменях «Блэк» торговой марки «А. Н. Герасименко» содержание белка составило 9,3% вместо заявленных на упаковке 13%. При этом маркировка «Фермерское хозяйство» создаёт впечатление, что продукт изготовлен небольшим хозяйством, хотя его производителем является промышленное предприятие АО «Эволюция питания».

Ещё одно нарушение обнаружили у пельменей Midi Modi, продававшихся в магазине «Сезон». На упаковке продукции отсутствовали сведения об изготовителе.

Впрочем, проверка выявила и положительные примеры. Больше всего начинки оказалось в пельменях «Домашние» марки «Цезарь» — 57,7%. Следом расположились «Домашние» от «Мираторга» с показателем 55,8% и «Сибирские» марки «ВВ» — 54%.

Требованиям проверки также соответствовали пельмени «Sибирская коллекция», «Атяшево», «Фабрика качества» и «Угощаев».

По результатам исследований Роспотребнадзор объявил предостережения производителям ООО «Мороз», АО «Эволюция питания» и ООО «Резерв», а также магазинам «Ашан» и «Сезон».

Специалисты рекомендуют покупателям внимательно изучать состав пельменей и обращать внимание на категорию продукта. Предпочтение советуют отдавать изделиям с коротким и понятным перечнем ингредиентов, в котором подробно указаны используемые специи.

Кроме того, эксперты рекомендуют выбирать пельмени в заводской упаковке. По их словам, продукция, продающаяся на развес, может быть подвержена дополнительному микробному загрязнению.