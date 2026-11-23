Поговорки, созданные учёным, писателем и составителем словаря живого великорусского языка Владимиром Далем, жители Петербурга перевели на современный лад. Соответствующее предложение об этом им сделал «Петербургский дневник».

В исполнении пользователей соцсетей известные с детства поговорки заиграли новыми красками. Виктория Беляева представила фразу «Ужин отдай врагу, а код из SMS — никому». А Лейла Алиева написала: «Без труда не вытащишь и промт из ИИ».

Поговорка «Волков бояться — в лес не ходить» звучит в исполнении Елены Никоновой как «Комментариев бояться — посты не писать». Светлана Худякова представила поучительную поговорку «На ИИ надейся, да сам не плошай!». А Андрей Колычев перефразировал известную поговорку про боязливые глаза. «Глаза боятся, а руки уже кладут в корзину и жмут «Оформить», — написал он.

Напомним, что 22 ноября исполнилось 225 лет со дня рождения Владимира Даля.