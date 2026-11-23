В Калининском районе Санкт-Петербурга женщина и две девочки получили травмы в результате ДТП. Авария произошла 22 ноября в 16.58 у дома № 82 по улице Луначарского, сообщает МВД.

По данным следствия, Saab под управлением пьяного мужчины 1989 года рождения врезался в Volkswagen, которым управлял гражданин 1987 года рождения. Volkswagen в этот момент стоял перед светофором.

Пострадали пассажирки немецкой иномарки — женщина 1950 года рождения и девочки, появившиеся на свет в 2016 и 2018 годах. Старшая из девочек находится в коме, её состояние тяжёлое.

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.