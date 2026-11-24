Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил обратить в доход Российской Федерации недвижимость, приобретённую бывшим заместителем руководителя УФНС России по Ленинградской области и членами её семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как установил суд, женщина, занимавшая должность заместителя руководителя регионального управления ФНС до 25 апреля 2023 года, приобретала недвижимость, стоимость которой значительно превышала её подтверждённые доходы. При этом имущество оформлялось на родственников, финансовые возможности которых также не позволяли совершить такие покупки.

Согласно материалам дела, с 2005 по 2014 год совокупный доход женщины и членов её семьи за вычетом расходов составил 4 млн рублей. Между тем сын бывшей чиновницы перечислил 21,5 млн рублей за приобретение земельных участков в деревне Энколово Ленинградской области. В период с 2015 по 2022 год общий доход семьи составил около 48,4 млн рублей. При этом стоимость строительства жилого дома и гаража достигла 136,9 млн рублей. Кроме того, были понесены расходы на внутреннюю отделку, мебель, предметы интерьера и сантехнику.

«В доход государства обращены: земельный участок площадью 2 747 кв. м; земельный участок площадью 2 452 кв. м; жилой дом площадью 366,9 кв. м; гараж площадью 156,8 кв. м», - отметили в пресс-службе.

Также у экс-замглавы Госстройнадзора изъяли активы на 1,5 млрд рублей.