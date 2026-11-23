В Петербурге во время ремонта квартиры на Васильевском острове обнаружили человеческие останки, которые, предположительно, пролежали под полом около 80 лет, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Кости нашла местная жительница по имени Аксинья. Разбирая старый паркет, женщина наткнулась на фрагменты скелета и обратилась в полицию. Позднее она рассказала о неожиданной находке в социальных сетях.

Как сообщает «Фонтанка», среди обнаруженных останков оказались берцовая кость и несколько более мелких фрагментов. Их осмотрел судебно-медицинский эксперт.

По предварительным данным, повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти, специалисты не выявили. Предположительно, кости находились под полом около восьми десятилетий. При этом сам дом, где произошла находка, был построен ещё в XIX веке.

Обнаруженные останки направили на экспертизу. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой предстоит установить их происхождение и обстоятельства появления под полом жилого дома.