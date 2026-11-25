30-летняя врач-отоларинголог из Санкт-Петербурга скончалась на отдыхе на Бали. Об этом пишут СМИ.

Piter.tv со ссылкой на «КП-Петербург» сообщает, что она могла отравиться некачественным вином из местного магазина. Ей стало плохо через несколько часов после употребления алкоголя. Медики боролись за её жизнь. У неё несколько раз останавливалось сердце. В итоге 24 ноября она скончалась.

По словам близких женщины, уровень медицины на Бали оказался невысок. Поэтому местные врачи не смогли спасти петербурженку.

У врача остались сестра с инвалидностью и родители. Добавим, во время пандемии COVID-19 она была заведующей отделением и спасала ковид-пациентов.