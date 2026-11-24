Санкт-Петербург укрепляет позиции одного из ведущих регионов России по развитию донорства крови. В городе создана разветвленная инфраструктура службы крови, растет число участников донорского движения, а сама идея безвозмездной помощи становится все более популярной среди молодежи. Об этом рассказала доцент кафедры социальных технологий, руководитель магистерской программы «Управление в здравоохранении» Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Молчанова. Информацию передаёт «Вечёрка».

По словам эксперта, Северная столица входит в первую десятку российских регионов по вовлечению молодежи в донорское движение. Развитию этой сферы способствует работа городской службы крови, а также доступность пунктов сдачи крови.Сегодня в Петербурге действует одна из наиболее развитых систем донорской инфраструктуры в стране. Ее основу составляет Городская станция переливания крови. Кроме того, отделения по забору крови работают при девяти городских учреждениях здравоохранения и восьми федеральных и ведомственных медицинских организациях.

«В 2025 году Городской станцией переливания крови был превзойден рекордный показатель по объему заготовленной донорской крови», — отметила Светлана Молчанова.

Масштабы донорского движения подтверждает и статистика. В Санкт-Петербурге проживают 5,3 тысячи почетных доноров города и 18,2 тысячи почетных доноров России.

Только за 2025 год подразделения службы крови Комитета по здравоохранению заготовили около 75 043 литров цельной донорской крови. Ее компоненты помогли обеспечить лечение порядка 45 тысяч пациентов. Из них 41 335 человек проходили лечение в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти Петербурга.

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