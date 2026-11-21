Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме после того, как утром 21 ноября на его работу были введены временные ограничения из-за массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщили в Росавиации.
Режим беспилотной опасности в Ленобласти объявили в 03:34 мск. Вскоре после этого, в 04:57, Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправку самолётов в Пулково для обеспечения безопасности полётов.
Около 05:00 аэропорт начал принимать и отправлять рейсы в особом режиме — «по согласованию с соответствующими органами». Воздушная гавань работала в таком формате до 13:30, после чего все ограничения были сняты и аэропорт вернулся к штатной работе.