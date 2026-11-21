В Петербурге с начала 2026 года неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной 1,6 тысячи пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
По данным ведомства, в результате таких возгораний пострадали 43 человека, ещё 34 спасти не удалось. Таким образом, число жертв пожаров, связанных с вредной привычкой, превысило три десятка, а пострадавших оказалось ещё больше.
Спасатели призывают курильщиков не курить в постели или кресле, особенно в состоянии алкогольного опьянения, когда легко уснуть. Сигареты необходимо тщательно тушить. В противном случае от них могут загореться одежда, мебель или чужая лоджия, куда залетит выброшенный окурок. Бумажные кульки, коробки и урны с бумагами или другими горючими отходами в качестве пепельницы не подходят.