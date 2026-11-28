Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста предложило помощь горожанам, пострадавшим от атаки БПЛА 27 ноября. Психологи и сотрудники организации сразу после ЧП выехали на место и включились в работу в пункте временного размещения — там, где людям нужнее всего была поддержка.

«В Приморском районе после атаки БПЛА жителей одного из домов ЖК „Шуваловский“ пришлось эвакуировать — несколько квартир на улице Лидии Зверевой получили повреждения», — рассказали в пресс-службе Красного креста.

Уже в первые часы после ЧП специалисты обустроили пространство пункта временного размещения в ближайшей школе, начали поддерживать пострадавших, помогая справляться с напряжением, при этом особое внимание уделяя детям и их родителям.

С 27 ноября Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста вместе с Администрацией Приморского района собирает и анализирует информацию о потребностях людей — чтобы помощь была именно такой, какая нужна каждой семье.

«Если вам или близким сейчас тяжело, звоните на горячую линию первой психологической помощи Санкт-Петербургского РО: 8 (800) 250-18-67. Звонок бесплатный. Также для получения гуманитарной поддержки можно обратиться в офис РО по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, д. 19Д», — заключили в Красном кресте.

Неспокойная ночь выдалась в Ленобласти накануне. Угрозу налёта вражеских беспилотников объявили и в Петербурге. Над регионом было сбито 45 украинских БПЛА, не обошлось и без повреждений. Также пострадала женщина. Подробности — в материале spb.aif.ru.