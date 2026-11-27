Из-за утренней атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть пострадала женщина, её увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, утром 27 ноября было зафиксировано падение обломков БПЛА в Приморском и Выборгском районах, повреждены остекление и несколько автомобилей. В многоэтажном жилом доме на ул. Лидии Зверевой осколками посекло фасад здания и окна. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. По поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова им оказывается необходимая помощь.

Сейчас на местах падения обломков работают экстренные службы города, а сотрудники ЖКХ оценивают повреждения и проводят восстановительные работы. Взаимодействие городских служб с силовым блоком координирует оперативный штаб.

«Силы противовоздушной обороны отразили в небе над Санкт‑Петербургом и Ленинградской областью атаку украинских нацистов. В сторону северной столицы летело 55 БПЛА, из них 10 сбито над Новгородской областью, 45 — над Ленинградской областью и Петербургом», — рассказали в администрации города на Неве.

Напомним, утром 27 ноября город и область отразили атаку БПЛА. В Ленобласти был закрыт Ладожский мост, с которого мобильные огневые группы вели обстрел вражеских дронов. Подробнее — в материале spb.aif.ru.