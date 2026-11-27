В Петербурге объявлена опасность БПЛА. Сообщение об этом Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разослала 6.28.

Горожан предупредили, что возможны перебои в работе мобильного интернета.

В Ленобласти угроза БПЛА была объявлена в 3.20. К 8 утра над регионом сбито 45 вражеских дронов. Ладожский мост, перекрытый утром 27 ноября, не пострадал. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, он не функционировал временно — с него работали мобильные огневые группы.

«В ближайшее время ожидаем отбой воздушной опасности», — отметил он в своих соцсетях.

«Организатор перевозок» предупреждал об изменении автобусных маршрутов № 469, 469А. Сейчас они уже восстановлены.