В квартире на Тихорецком проспекте в Петербурге после пожара нашли десятки кошек, а также скелеты, шкуры и мумифицированные останки животных. Хозяйку жилья увезли в больницу, сообщает 78.ru

Пожар случился 24 ноября. По словам местных жителей, спасатели выломали дверь и обнаружили в квартире много кошек. Жильё было сильно захламлено, а внутри стоял невыносимый запах.

Раньше хозяйка квартиры занималась волонтёрством: спасала и лечила кошек. В какой-то момент у неё дома жили около 40 питомцев. Соседи жаловались на сильный запах из квартиры.