Летевший из Турции самолёт сел в Хельсинки. Информация о рейсе из столицы Финляндии появилась на онлайн-табло Пулково утром 27 ноября.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково журналистам пояснили, что борт Turkish Airlines, направлявшийся в Петербург, сел в столице Финляндии. Затем авиакомпания приняла решение возвратить его обратно в Турцию.

Напомним, утром 27 ноября аэропорт «Пулково» временно не отправлял и не принимал рейсы. Ранним утром на Ленобласть налетели вражеские дроны. К 8 утра над регионом сбито 45 БПЛА, а в 8.31 воздушная опасность сняли. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, пострадавших и повреждений нет.

В Петербурге опасность БПЛА была объявлена в 04:28. Пулково, согласно данным онлайн-табло, 26 рейсов были задержаны или отменены. В 08:16 ограничения сняли. В 08:23 отменили угрозу БПЛА на территории Петербурга. Подробнее — в материале spb.aif.ru.