В Ленобласти открыли движение по Ладожскому мосту через Неву (40-й километр трассы «Кола» (Мурманское шоссе). Ранним утром его закрывали для работы мобильных огневых групп.

Ситуация на 10 утра 27 ноября. Фото: Яндекс карты/ Скриншот.

По данным «Яндекс.Карт», в начале одиннадцатого утра 27 ноября мост ещё оставался закрытым. Сейчас сервис отображает «зелёную» дорогу.

Напомним, утром 27 ноября Ленобласть отражала атаку БПЛА. Над регионом было сбито 45 дронов. Мост, на котором накануне завершился основной этап планово-предупредительных работ, внезапно закрыли. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объяснил, что перправа не повреждена — перекрытие было связано с отражением удара вражеских БПЛА. Беспилотную опасность объявляли и в Петербурге. Подробнее — в материале spb.aif.ru.

Также открыто движение на Западном скоростном диаметре. Рано утром 27 ноября движение на части трассы в районе Васильевского острова было перекрыто.