В Санкт-Петербурге на Красносельском шоссе пять человек пострадали при столкновении трёх автомобилей. Об этом сообщает МВД.

Авария произошла возле Соболевского моста 24 ноября около 20.00. По предварительным данным, Volkswagen Tiguan под управлением 68-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Geely Emgrand, которую вёл 55-летний мужчина. А Geely Emgrand по инерции врезался в Ravon.

Водители Volkswagen Tiguan и Geely Emgrand получили травмы средней степени тяжести. Также пострадали 46-летний, 48-летний и 42-летний пассажиры. У последнего диагностированы тяжёлые травмы.

Травмированных граждан доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.