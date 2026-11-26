В Петербурге из автомобиля Lamborghini украли сумку с 14 миллионами рублей. Подозреваемого в краже задержали 25 ноября. Об этом сообщает «Фонтанка».

Всё произошло вечером 17 ноября на Корпусной улице. Владелец машины, 29-летний мужчина, обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу денег.

По предварительным данным, двое мужчин на самокатах подъехали к припаркованным автомобилям и стали проверять дверные ручки. Дверь Lamborghini оказалась открыта. Воры забрали из салона сумку с деньгами и уехали.

Полицейские нашли одного из подозреваемых. Им оказался 47-летний мужчина, приехавший из Абхазии. Его задержали 25 ноября.