Финская пограничная служба взяла на себя руководство морской спасательной операцией, начатой после того, как украинские беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о нападении на грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака была совершена с применением двух БПЛА в нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от российской границы.
После атаки дронов судно потеряло управление и начало дрейфовать — из международных вод оно переместилось в территориальные воды Финляндии. В связи с этим финская погранслужба объявила, что координирует спасательную операцию на море и параллельно готовится к возможному устранению экологического ущерба в зоне своей ответственности. В ведомстве отметили, что ситуация не представляет опасности для других судов.