Финская пограничная служба взяла на себя руководство морской спасательной операцией, начатой после того, как украинские беспилотники атаковали грузовое судно в Финском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о нападении на грузовое судно, следовавшее в Калининград. Атака была совершена с применением двух БПЛА в нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от российской границы.