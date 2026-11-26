В Московском районе Петербурга возбудили уголовное дело против женщины, которая купила своему несовершеннолетнему сыну электроскутер. Позже подросток сбил на нём девочку на тротуаре.

Как сообщили в Следственном комитете, в мае 2026 года женщина купила сыну средство индивидуальной мобильности, для управления которым нужны права категории «М». 27 октября подросток ехал на нём по тротуару у дома на проспекте Космонавтов и наехал на девочку. Она получила травмы.

Теперь матери грозит уголовная ответственность. Дело завели по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для жизни действия.

Самого подростка сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Также решается вопрос о наказании за езду без водительских прав.

Следователи выясняют подробности случившегося.