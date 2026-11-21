Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Ленинградской области. Авария произошла 21 ноября в 10:20 на 2-м километре автодороги к подъезду Фёдоровского городского поселения в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и области.

По предварительным данным, неустановленный водитель грузовика «Камаз» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «Скания» с полуприцепом. За рулём второго грузовика находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «Скании» госпитализирован в больницу с травмами лёгкой степени тяжести.