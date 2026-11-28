Управление столичного Роспотребнадзора предложило помощь гражданам, которые купили билеты на несостоявшийся в Петербурге концерт рэпера Канье Уэста. Ведомство хочет помочь им подготовить коллективный иск в суд.

«В Управление Роспотребнадзора по г. Москве поступают многочисленные обращения граждан с жалобами на неисполнение концертным агентством ООО «Сэй Эдженси» (ИНН 9718079275, ОГРН 5177746098745), зарегистрированным по адресу: г. Москва, пер. Колодезный, д. 3, стр. 29, пом. I, ком. 8, обязательств перед потребителями в связи с невозвратом денежных средств за отменённый концерт Канье Уэста в г. Санкт-Петербурге, запланированный на 10 и 11 октября 2026 года на площадке «Газпром Арена», — говорится в сообщении.

Для получения помощи необходимо:

Подать заявление, где следует указать фамилию, имя и отчество, номер контактного телефона, адрес проживания, кратко описать, когда вы подали претензию и какой ответ получили, приложив к заявлению копии следующих документов:

приложить билеты;

подтверждение оплаты (кассовый чек или банковская выписка);

претензию о возврате денежных средств, направленную по юридическому адресу организатора ценным письмом с описью вложения;

почтовую опись и кассовый чек почты;

отчёт об отслеживании почтового отправления с сайта Почты России.

Заявление предлагается подать на сайте Управления www.77.rospotrebnadzor.ru в разделе «Приём обращений граждан» (жёлтый баннер) или через почту России по адресу: Графский переулок, дом 4, корпус 2, 3, 4, г. Москва, 129626.

«Информируем, что помощь в подготовке претензии можно получить на Портале потребителя города Москвы (совместный проект Правительства города Москвы и Управления Роспотребнадзора по г. Москве) prav.mos.ru/ в разделе «Шаблоны претензий и исковых заявлений», — заключили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ситуация вокруг концертов Канье Уэста в Петербурге превратилась в один из самых громких потребительских скандалов этого года. Многие покупатели билетов, заплатившие десятки и сотни тысяч рублей, до сих пор не могут добиться ни ясности по мероприятию, ни возврата средств. Параллельно разворачиваются судебные баталии. Подробности — в материале spb.aif.ru.