Хирурги Педиатрического университета провели две операции 17-летнему Эрику Абдулгалимову из Ленобласти. У подростка было сильное искривление позвоночника, а корсет и массаж не давали результата.

Как рассказали в пресс-службе Педиатрического университета, лечение проходило в два этапа. Сначала врачи удалили четыре межпозвонковых диска через три небольших прокола. Затем установили специальные винты и металлические стержни, которые помогают удерживать позвоночник в правильном положении.

Для подготовки к операции хирурги создали 3D-модель позвоночника пациента и напечатали специальные шаблоны на 3D-принтере. Это позволило точнее установить крепления и снизить риск осложнений.

Как рассказал детский хирург Артём Косулин, такие технологии помогают сделать сложные операции более точными и сократить время вмешательства.