В четверг, 26 ноября, в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония вручения ежегодной бизнес-премии «АиФ-City. Статус». Станут известны имена лучших предприятий Петербурга и Ленинградской области, заслуживших признание и доверие жителей региона.

В этом году премия, учреждённая Издательским домом «Аргументы и факты», отмечает свой первый юбилей — она проводится уже в пятый раз.

За победу в 10 номинациях поборолись представители самых разных отраслей бизнеса: от промышленности, строительства и медицины до финансовых услуг, ресторанного и гостиничного дела. Особое место в этом сезоне занимают номинация «Юбилей на 5» и секретная номинация, подробности которой держатся в интриге до награждения.

Ключевым этапом премии стало открытое народное голосование, которое проходило с 4 по 15 ноября. Жители Петербурга и Ленинградской области смогли отдать свои голоса за компании, которые считают лучшими в своих сферах. При определении победителей также учитывается решение организационного комитета.

За пять лет «АиФ-City. Статус» стала площадкой, объединяющей представителей делового сообщества региона и позволяющей бизнесу получить признание тех, для кого он работает каждый день.

Имена лауреатов юбилейной премии и подробности торжественной церемонии будут опубликованы на сайте spb.aif.ru.