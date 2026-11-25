В Санкт-Петербурге 25 ноября ожидается мокрый и обычный снег. Об этом сообщает Северо-Западный гидрометцентр.

Днём ветер возможен умеренный северный и северо-западный. Температура воздуха составит +1...-1 градуса в течение суток.

26 ноября ночью небольшой снег, а днём без существенных осадков. В течение суток температура воздуха составит -2...-4 градуса.

27 ноября ночью -3...-5 градусов, а днём — -1...-3. На дорогах во все дни будет гололедица. Таким образом, как предупреждали синоптики, зима придёт в Петербург в середине нынешней недели.