=Электросамокаты начали исчезать с петербургских улиц. 21 ноября — последний день, когда горожане и гости города могут воспользоваться кикшерингом.

Сокращать парк самокатов компании начали ещё в первых числах ноября — по мере ухудшения погодных условий. К настоящему моменту с улиц Северной столицы исчезли почти 30% средств индивидуальной мобильности (СИМ). Полностью убрать самокаты операторы планируют в течение недели.