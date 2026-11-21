=Электросамокаты начали исчезать с петербургских улиц. 21 ноября — последний день, когда горожане и гости города могут воспользоваться кикшерингом.
Сокращать парк самокатов компании начали ещё в первых числах ноября — по мере ухудшения погодных условий. К настоящему моменту с улиц Северной столицы исчезли почти 30% средств индивидуальной мобильности (СИМ). Полностью убрать самокаты операторы планируют в течение недели.
Официальные итоги сезона кикшеринга в Петербурге подведут на пресс-конференции 26 ноября. В ней примут участие представители Комитета по транспорту, ГАИ и Ассоциации операторов микромобильности. Ожидается, что спикеры озвучат ключевые цифры прошедшего сезона и расскажут о внедрённых новшествах.