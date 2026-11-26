В Сестрорецке на улице Мосина начали готовить к ремонту плотину Гаусмана. Это одно из старейших гидротехнических сооружений Петербурга. Оно больше 160 лет помогает регулировать уровень воды в Сестрорецком Разливе и защищает окрестности от подтоплений.
Сейчас рабочие устанавливают ограждение, расчищают и готовят территорию, обустраивают площадки для строительной техники и материалов. Также прокладывают подъездные пути.
Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, во время ремонта движение автомобилей и пешеходов по мосту-плотине перекрывать не будут.
Специалистам предстоит укрепить грунтовую часть плотины, установить защитную стенку со стороны озера и восстановить водосброс. Также отремонтируют конструкции самой плотины и ангара. После этого приведут в порядок прилегающую территорию.
Ремонт поможет устранить повреждения, которые появились за долгие годы, укрепить берега и снизить риск подтоплений во время паводков. Завершить все работы планируют до конца 2027 года.
Плотина Гаусмана появилась в 1863 году. Её построили для отвода лишней воды из Сестрорецкого Разлива. Само водохранилище создали для нужд оружейного завода, основанного по указу Петра I в 1721 году. До строительства каменной плотины гидротехнические сооружения на этом месте не раз разрушались во время паводков. В 1987 году плотину отреставрировали. С тех пор она продолжает выполнять свою основную функцию и остаётся одной из исторических достопримечательностей Сестрорецка.