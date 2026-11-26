В Сестрорецке на улице Мосина начали готовить к ремонту плотину Гаусмана. Это одно из старейших гидротехнических сооружений Петербурга. Оно больше 160 лет помогает регулировать уровень воды в Сестрорецком Разливе и защищает окрестности от подтоплений.

Сейчас рабочие устанавливают ограждение, расчищают и готовят территорию, обустраивают площадки для строительной техники и материалов. Также прокладывают подъездные пути.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, во время ремонта движение автомобилей и пешеходов по мосту-плотине перекрывать не будут.

Специалистам предстоит укрепить грунтовую часть плотины, установить защитную стенку со стороны озера и восстановить водосброс. Также отремонтируют конструкции самой плотины и ангара. После этого приведут в порядок прилегающую территорию.

Ремонт поможет устранить повреждения, которые появились за долгие годы, укрепить берега и снизить риск подтоплений во время паводков. Завершить все работы планируют до конца 2027 года.