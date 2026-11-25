Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 ноября встретился с секретарём Партийного комитета Ханоя, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Вьетнама Чан Дык Тхангом. Переговоры прошли в столице Вьетнама в рамках визита официальной петербургской делегации. Стороны обсудили развитие сотрудничества в образовании, промышленности, цифровых технологиях и транспортной сфере.

«Под руководством лидеров наших стран Владимира Путина и То Лама Россия и Вьетнам продолжают курс на укрепление дружбы и сотрудничества. Определены конкретные направления всеобъемлющего партнерства, открыт путь к расширению взаимодействия на уровне регионов. Мы впечатлены тем, как сегодня развивается Вьетнам», — отметил Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в 2025 году Петербург и Ханой заключили соглашение о побратимстве. В августе 2026-го Чан Дык Тханг посетил Северную столицу, где стороны достигли предварительной договорённости о взаимодействии в развитии ханойского метрополитена.

На нынешней встрече вьетнамская сторона предложила расширить сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта и строительства метро. Кроме того, Чан Дык Тханг выступил с инициативой создания в Ханое промышленной зоны для предприятий Петербурга. Предполагается, что она сможет предложить особые условия для развития перспективных отраслей, в том числе фармацевтики.

Отдельное внимание участники переговоров уделили научно-образовательным связям. Александр Беглов подтвердил заинтересованность города в совместных проектах в области искусственного интеллекта, биотехнологий, цифровой трансформации и чистой энергетики.

В сентябре начала работу Российско-вьетнамская интеллектуальная сеть, первыми участниками которой стали петербургские университеты. Уже разрабатывается совместный проект в сфере информационной безопасности между вьетнамским Технологическим институтом почты и телекоммуникаций и петербургским Университетом имени Бонч-Бруевича. Также планируется сотрудничество ЛЭТИ с вузами Вьетнама в подготовке специалистов для атомной отрасли.

Александр Беглов предложил распространить образовательные обмены и на школы. В частности, город готов содействовать заключению соглашения между ханойской школой Чынгвыонг и одним из петербургских учебных заведений.

Обсудили и молодёжные инициативы. В 2027 году Петербург планирует вновь принять российско-вьетнамский молодёжный форум. В свою очередь, Чан Дык Тханг сообщил о намерении направить лучших выпускников вьетнамских школ на праздник «Алые паруса».

«Вьетнамская молодежь воспитана на примере борьбы за независимость во главе с Первым Президентом Вьетнама товарищем Хо Ши Мином, на подвигах героев вьетнамского народа. Уважение к своей истории и традиционным ценностям объединяет наши народы», — подчеркнул Александр Беглов.

Ещё одной темой встречи стало сохранение исторической памяти. Губернатор предложил назвать одну из улиц Ханоя в честь Петербурга и напомнил об инициативе установить памятник советским и вьетнамским гражданским специалистам. В Северной столице уже есть памятник Хо Ши Мину, а в 2026 году в Выборгском районе открылся Вьетнамский сад.