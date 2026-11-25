В Санкт-Петербурге с начала 2026 года открыли 13 новых высокотехнологичных предприятий. При этом индекс промышленного производства в городе за девять месяцев достиг 102,2%, превысив среднероссийский показатель. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал во время прямой линии.

Глава города подчеркнул, что промышленность остаётся одним из ключевых секторов экономики Петербурга, обеспечивающих её устойчивость и дальнейшее развитие.

«Мы сделали ставку на развитие передовой промышленности», — отметил Александр Беглов.

По итогам января — сентября 2026 года индекс промышленного производства в Северной столице составил 102,2%. Для сравнения, в среднем по России этот показатель достиг 100,2%.

В городе продолжают открываться новые производства и развиваться высокотехнологичные отрасли. В частности, с начала года в Петербурге заработали 13 предприятий, включая завод по производству промышленных роботов. Одновременно на городских верфях продолжается строительство современных гражданских судов.

Ещё одним результатом развития городской экономики стало укрепление инвестиционных позиций Петербурга. Как отметили в Смольном, Северная столица впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В городском правительстве подчеркнули, что за экономическими показателями стоит ежедневный труд тысяч петербуржцев, занятых в промышленности.

Подробнее о развитии производственного сектора рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, отметив значение промышленности для дальнейшего экономического роста города.