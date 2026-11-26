Петербург готов поделиться с Ханоем опытом строительства метрополитена и предложить пилотный проект по разработке одного из участков подземки в столице Вьетнама. Об этом 26 ноября сообщил губернатор Александр Беглов во время посещения строящейся станции № 9 ханойского метро. Визит состоялся в рамках рабочей поездки официальной делегации Северной столицы во Вьетнам.

По словам губернатора, сотрудничество в транспортной сфере соответствует договорённостям, достигнутым на уровне руководства двух стран. Президент России Владимир Путин и вьетнамский лидер То Лам ранее подтвердили заинтересованность в совместной работе, в том числе в области строительства метрополитена.

«Петербург имеет большой опыт строительства метро в сложных геологических условиях. У нас сильные проектные организации, имеющие большую историю. Петербургский метрополитен ежедневно перевозит около 2 млн пассажиров. У наших городов схожие условия — прежде всего, сильно обводненные грунты. Опыт Петербурга больше всего подходит именно для Ханоя, и мы готовы помогать. Сотрудничество в строительстве метро станет еще одним шагом в укреплении нашей дружбы», — подчеркнул Александр Беглов.

Практическая основа для взаимодействия уже создана. В августе 2026 года, во время визита в Петербург делегации Партийного комитета Ханоя во главе с Чан Дык Тхангом, стороны достигли принципиальной договорённости о сотрудничестве в развитии вьетнамского метрополитена.

Следующим шагом стало подписание меморандума о развитии метро. Документ 25 ноября подписали Александр Беглов и председатель Народного комитета Ханоя Ву Дай Тханг.

Теперь Петербург намерен направить во Вьетнам специалистов для проведения технических консультаций и исследований. Предполагается также участие городских экспертов в актуализации документации, разработке проектных и строительных решений, организации эксплуатации и управления метрополитеном.

Александр Беглов отметил, что у Северной столицы есть необходимые компетенции для такой работы. В настоящее время в Петербурге строятся новые станции на двух линиях метро, применяются современные технологии проходки тоннелей и сооружения подземных объектов. Одновременно город продолжает масштабное обновление подвижного состава, используя поезда отечественного производства.

Для Ханоя развитие метро становится одной из важнейших транспортных задач. Первая линия подземки открылась в ноябре 2021 года, а первый участок второй линии заработал в августе 2024-го. Сейчас сеть насчитывает 20 станций, её общая протяжённость превышает 21 км.