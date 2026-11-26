В Петербурге согласовали внешний вид православного комплекса «Умиление», который планируют построить на Гжатской улице, участок 11. В него войдут храм, дом причта и три приходских дома. Строительство хотят провести в четыре этапа.

Главным зданием комплекса станет храм. Его построят в традициях псковской и новгородской церковной архитектуры, добавив элементы русского модерна. Здание будет трёхнефным, с одним куполом и двумя звонницами.

Остальные здания оформят более сдержанно. Их фасады украсят окнами с декоративными элементами, карнизами, мозаикой и фресками. Основным материалом отделки станет белёный кирпич.

В храме предусмотрят алтарь, зал для прихожан, помещения для хора, церковную лавку и гардероб.

В приходских домах разместят залы для встреч и мероприятий, комнаты для занятий, помещения для священнослужителей и сотрудников, а также социальные пространства, трапезную, столовую и постирочную.